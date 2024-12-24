Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretine gidiyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, ülkeler arası işbirliği ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretinde bulunacak. Şentürk, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib'in daveti üzerine yarın bu ülkeye gidecek. Ziyaret kapsamında, iki ülke başsavcılıkları arasında işbirliğinin arttırılması ve tecrübe paylaşımının sağlanması için görüşmeler yapılacak. Ayrıca, Şentürk Suudi Arabistan Başsavcılığı, Mekke ve Tabuk Bölge Başsavcılıkları yetkilileriyle de temaslarda bulunacak.