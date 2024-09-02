Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na yumruklu saldırıda 2 tutuklama

Kadıköy'de Fenerbahçe Alanyaspor maçından çıkan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumruklu saldırıda bulunan Erol Gök, ile araçta bulunan ve önceki gün gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Tayfun Tahsin İlgün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de Fenerbahçe Alanyaspor maçından çıktıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumrukla saldıran Erol Gök, gözaltına alındı.

Kadıköy'de Fenerbahçe Alanyaspor maçından çıkan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumruklu saldırıda bulunan Erol Gök, ile araçta bulunan ve önceki gün gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Tayfun Tahsin İlgün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ İLK YAKALAMA KARARI VEREN SAVCI

Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen, FETÖ’nün darbe girişimi tüm hızıyla sürdüğü saatlerde cuntacılar hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı vererek ilk adımı atan savcıydı. O dönem Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili olarak görev yapıyordu.

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