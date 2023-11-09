Yargıtay ile AYM arasındaki krizin ardından Numan Kurtulmuş Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay’a 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması krize sebep oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüğünü söyleyerek Meclis'in olağanüstü toplanması çağrısında bulunduğunu belirtti.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

TBMM Danışma Kurulu saat 16.00'da Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını görüşecek.

CHP Genel Başkanı Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüğünü ve Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplamasını talep ettiğini dile getirdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim.

Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti.

Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım."

TOPLANTI SAAT 16.00'DA GERÇEKLEŞECEK

TBMM Danışma Kurulu saat 16.00'da Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti.

Yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı geçtiğimiz günlerde bu daireye göndermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımamış, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını öne sürerek Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.