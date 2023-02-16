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Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:30
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Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Savaş son yolculuğuna uğurlandı

Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı
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AA'da yer alan haberde, Ankara'da, 84 yaşında dün vefat eden Savaş için Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namaza Savaş'ın ailesi, yakınları ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, eski Yargıtay üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Vural Savaş'ın yakınları, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Savaş, Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

- Öz geçmiş

Antalya'da 21 Ağustos 1938'de doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969'da mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Yargıtay üyeliğine 1987'de seçilen Savaş, 17 Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001'de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken, 21 Mayıs 1997'de "Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle Refah Partisi'nin, ardından da Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.

Vural Savaş, 4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı ortak eserlerinin yanı sıra "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi"nin de aralarında bulunduğu birçok kitap yazdı.

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