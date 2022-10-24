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Yargıtay'dan sağlıkçıları üzecek haber

Yargıtay, sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. İcap (ev) nöbetinde geçen sürenin haftalık fazla çalışma süresinin belirlenmesinde hangi şekilde değerlendirileceği konusunda geçen sürenin tamamının mesai sayılmayacağını söyledi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:32
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Yargıtay sağlıkçıların icap nöbetinde geçen sürenin mesaiden sayılmayacağını söyledi

Yargıtay'dan sağlıkçıları üzecek haber
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Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan bir personel, iş sözleşmesine haklı bir sebep bulunmaksızın işveren tarafından son verildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım diğer işçilik alacaklarının davalılardan tahsili talebiyle İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkemede ifade veren kurum, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı kurum temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İçtihat metni niteliğindeki kararda; icap nöbetinde geçen sürenin fazla çalışma sayılıp sayılmayacağına açıklık getirildi.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda “davacı tanık anlatımlarından hareketle, davacının haftanın 5 günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştığı, bir günü ise saat 17.00'den sonra sabah 8.00' e kadar icap nöbeti tuttuğu, buna göre davacının haftanın 4 günü 08.00-17.00 saatleri arasında bir saat ara dinlenme ile bir günü ise 24 saat çalışarak haftada 11 saat fazla çalışma yaptığı kabulüne göre hesaplama yapıldığı” hatırlatıldı.

24 saatlik çalışmadan ara dinlenme süresi düşülmediği hatırlatıldı. Dosya çerçevesindeki belgelere göre, davacının icap nöbeti tuttuğunda kaç kez göreve geldiği ve görevin kaç saat sürdüğü net olarak tespit edilememekte olup fiili olarak davacının nöbetlerde iş başında geçirdiği sürenin belirlenmesi ve buna bağlı olarak haftalık ne kadar fazla mesai yaptığının tespiti mümkün gözükmediğine dikkat çekildi.

(Kaynak: İHA)

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