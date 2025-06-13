Yargıtay Üyesi Metin Yandırmaz'dan 'masumiyet karinesi' hatırlatması

Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan belediye başkanlarının sıraya dizilerek adliyeye götürüldüğü görüntülerin yayınlanması tepki çekmişti.

Yargılama sürecine ilişkin bir tepki de Eski Cumhuriyet Başsavcısı Metin Yandırmaz'dan geldi. Yandırmaz sosyal medya hesabından 'masumiyet karinesi'ni hatırlatarak, "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardı arkası kesilmezken, 19 Mart'ta başlayan süreç kapsamında yapılan son operasyonda Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gözaltına alınmıştı.

"SUÇLULUĞU HÜKMEN SABİT OLUNCAYA KADAR, KİMSE SUÇLU SAYILAMAZ"

"Masumiyet karinesini" hatırlatan Yandırmaz, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesi: 'Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.' Buna ceza hukukunda masumiyet karinesi denir. Sadece hukukçuların değil, herkesin bilmesi gereken temel bir hak ve kuraldır" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'IN TUTUKLULUĞUNA İLİŞKİN DE PAYLAŞMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın önceki gün görülen duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası da Yandırmaz bir hatırlatmada bulunarak tutuklamanın sadece bir tedbir olduğunu söyleyerek Özdağ'ın tutukluluk süresine dikkat çekmişti.

Yandırmaz "Adalet odur ki, düşmanına bile adil olacaksın! Tutuklama sadece bir tedbirdir. Tutukluk süresinin belirlenmesinde, diğer koşulların yanında isnat edilen suç için öngörülen ceza miktarı da gözetilmelidir. Tutuklama tedbiri cezanın infazı anacıyla kullanılamaz. Hatırlatmak istedim" demişti.