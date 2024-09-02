Yargıtay'dan boşanma davasında 'sakın yapmayın' dedirtecek karar

Adana'da yaşayan Gülenay L. ve Kutay L. çifti, evliliklerini sona erdirmek için karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gülenay L., eşinin kendisinden habersiz şekilde kredi çekip borçlandığını ve bu durumdan haberdar olmadığını belirterek, Kutay L.'nin evlilikte kusurlu olduğunu iddia etti.

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Boşanma davasında Gülenay L., manevi tazminat talebinde de bulundu. Ancak, Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Gülenay L., kararı temyiz ederek davayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY: EŞİNDEN HABERSİZ KREDİ ÇEKMEK KUSURDUR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanunu'na atıfta bulunarak, boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları zarar gören tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat talep edebileceğini belirtti. Eşinden habersiz kredi çekerek borçlanan ve bu nedenle eve haciz gelmesine sebep olan kocanın tamamen kusurlu olduğu vurgulandı.

DAVA DOSYASI YENİDEN İNCELENECEK

Yargıtay, bu durumun kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmederek, Kutay L.'nin manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararın ardından dava dosyası, bozularak yeniden incelenmek üzere Adana Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne geri gönderildi.