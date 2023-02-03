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Yargıtay'dan emsal nafaka kararı

Boşanmış çiftler arasında en çok ihtilafa konu olan nafaka ile ilgili Yargıtay’dan emsal bir karar geldi. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:25
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Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay'dan emsal nafaka kararı
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İHA’da yer alan habere göre, şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşandı. Mahkeme, davalı kocanın iştirak nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen koca, nafakayı ödemedi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Mağdur kadın, okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin nafaka borcu yerine geçemeyeceğini öne sürerek eski kocası hakkında icra takibi başlattı. Takibe eski koca itiraz etti. Mahkemenin yolunu tutan eski koca, özel okulda eğitim gören çocuğun okul ve servis masraflarını iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödendiğini, ödenen miktarın hükmolunan iştirak nafakasından çok daha fazla olduğunu dile getirdi. Nafakanın eğitim masrafı yanında çocuğun sair giderlerini kapsadığını gözeten ve oğlunun daha iyi bir eğitim almasını istediğini, bu nedenle karşı tarafın talebini kabul ettiğini söyledi.

MİKTARIN ÇOK ÜZERİNDE ÖDENDİ
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin bir içtihadında bu ödemelerin nafaka borcunun hesabında dikkate alınması gerektiğine işaret edildiğini hatırlattı. Takip dönemi içerisinde bu suretle toplam 26 bin TL ödeyen davacının takipte istenilen miktarın çok üzerinde ödendiğini ileri sürdü. Takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istedi.

MAHKEME DİRENDİ DEVREYE YARGITAY HUKUK GENEL KURULU GİRDİ
Davalı kadın eski kocasının nafaka ödemekten kaçındığını öne sürdü. Mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Davalı kadının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı kadın bu kararı da temyiz edince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

KURUL, MAHKEME KARARINI BOZDU
Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul; müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcu devam edeceğine hükmetti. Kurul, mahkeme kararını bozdu.
 

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neten
3.02.2023 11:39
Çalışan karılar, kendilerine nafaka alamıyorlar ya. Mahkeme, feminist elitler birlikteliğiyle çocuğa fazla nafaka alıp kendi lüks yaşantılarını erkeğe ödettiriyorlar.  
 
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