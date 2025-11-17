Olay Elazığ'da yaşandı. yeni evlenen bir çift, anlaştıkları bir fotoğrafçıya düğün fotoğraflarını çektirdi. Bir müddet sonra fotoğraflarının kendilerinden habersiz albüm yapılarak iş yerine gelen müşterilere örnek olarak gösterildiğini öğrenen çift, soluğu savcılıkta aldı.

Fotoğrafçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada hakim karşısına çıkan sanık, yaptığının suç olduğunu bilmediğini belirterek, beraat istedi.

Mahkeme, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

Dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay fotoğrafların "kişisel veri" niteliğinde olduğuna işaret ederek, sanık hakkındaki beraat kararını bozdu. Kararda fotoğrafların, hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunulduğu ifade edildi ve sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği bildirildi.

Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yaparak sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.