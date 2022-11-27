27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yargıtay'dan zamlı kira kararı. Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan zamlı kira kararı. Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor

Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Alınan karara göre yasal sınır olan yüzde 25’in üzerinde bir kira artışı yaşanması durumunda kiracı, geriye dönük olarak aradaki farkı ev sahibinden talep edebilecek.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:55
Takip Et

Yargıtay’dan emsal karar: Ev sahibinizden kira farkı iadenizi alabilirsiniz!

Yargıtay'dan zamlı kira kararı. Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor
+
Aa
-

Enflasyonla birlikte fahiş biçimde artan ev kiraları, kiracı ve ev sahipleri anlaşmazlıklarını artırdı. Geçen Temmuz ayında kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik sınırlama, çoğunlukla uygulanmıyor. Yargıtay, aldığı bildirilen yeni bir kararla bu duruma dikkat çeken bir çözüm getirdi.

CNN Türk’ten muhabir Buse Deviren ve kameraman Caner Emre Kınacı’nın haberine göre, yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak fazlasını talep edebilecek.

Söz konusu kararı CNN Türk’e yorumlayan Avukat Şengül Karslı, “Her iki tarafı da koruyan bir karar” dedi. Kararın emsal olmasını beklediğini belirten Karslı, “Bu fahiş fiyatları, bedelleri ödeyemeyen kiracılar, kirayı vereni de mağdur edecek. Hukuka uygun davranılmasını sağlamak için hukuk kuralı ihlal eden sözleşmeler geçersizdir diye hüküm de mevcut aynı madde içerisinde. Kiracılar, ödedikleri fazlayı belirsiz alacak davasıyla geri alma imkanına kavuşacaklar bu Yargıtay kararını emsal göstermek suretiyle” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
1
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
2
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
3
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
4
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
5
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
6
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
7
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.