Yargıtay'dan emsal karar! Kavgada fırlatılan armut silah sayıldı

Yargıtay, Antalya'da iki kişi arasında meydana gelen kavga hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Karara göre, kavga esnasında yaralamak amacı ile kullanılan armut silah yerine sayıldı.

AİLESİNİN YANINA TATİLE GİDİYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre olay, 27 Temmuz 2021'de gerçekleşti. Kavgaya karışanlardan biri olan Ferhat Arslantaş, Antalya’da ailesinin yanına tatil için giderken, arkadan gelen bir otomobilin korna çalarak tacizde bulunması üzerine "dur" işareti yaptı.

Kırmızı ışıkta aracından inen İsa Ak, Arslantaş’ın kapısını açıp bağırarak elindeki armudu ona fırlattı ve olay karakola taşındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ak’ın "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Ak’ın "silahla basit yaralama" suçundan beraatine hükmederken, Arslantaş kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Arslantaş, bu kez dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, armudun saldırı sırasında doğrudan yaralama aracı olarak kullanılmadığını, ancak bir eşyanın fiilen saldırıda kullanılması halinde silah sayılabileceğini belirterek, olayda armudun silah olarak kabul edildiğine hükmetti.