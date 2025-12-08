Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığın, eski eşi olan şikayetçiye gönderdiği mesajda "Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Yerel mahkeme, kullanılan ifadelerin suçun oluşumu için gerekli olan onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığını belirterek, sanığın mesajında yer alan sözlerin hakaret niteliğinde olmadığına karar verdi.

Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin delilleri değerlendirme biçimini hukuka uygun bularak savcılığın itirazını reddetti. Daire, sanığın savunması, şikayetçinin beyanı ve dosya kapsamı birlikte incelendiğinde, beraat kararının mahkemenin takdir ve gerekçesi yönünden hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti. Hakaret suçunun oluşmadığı yönündeki değerlendirme yerinde görülerek beraat hükmü oy birliğiyle onandı.