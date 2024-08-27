Yargıtay’dan geç yatan maaş kararı. Çalışanı haklı buldu

Kaynak: DHA
Yargıtay’dan geç yatan maaş kararı. Çalışanı haklı buldu

Yargıtay’dan maaşı geç yatan çalışanları ilgilendiren bir karar çıktı. Karar ile maaşı geç yattığı için iş sözleşmesini fesheden çalışan haklı görülerek kıdem tazminatı almasına hükmedildi.

Ankara’da bir şirkette 2019 yılında proje yöneticisi olarak çalışan bir kişi maaşının 20 günden fazla geç yatması nedeniyle işten ayıldı. Çalışan ayrıca işten ayrılmasının haklı nedenlere dayandığını belirterek, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faizi ile ödenmesi için iş yerine dava açtı.

Mahkeme, daha önceki aylarda maaşının ayın başında ödenmesine rağmen nisan ayı maaşının sözleşmenin feshinden 5 gün sonra ödendiğini ve kanunda öngörülen 20 günlük süreden sonra ödenmesi nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı yönünde karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Davalı işveren ise kararı istinaf etti ve ücretin sadece bir kereye mahsus olarak gecikmiş olmasının haklı fesih sebebi sayılamayacağını savundu.

Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu ve davalı işverenin istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine işveren kararı temyiz etti. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, işçinin ücretinin bir kereye mahsus dahi olsa gecikmesinin, işçi açısından haklı fesih sebebi sayılacağına hükmederek kararı onadı.

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