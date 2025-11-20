Denizli’de bir işçi, ihbar süresi tanınmaksızın, ihbar tazminatı da ödenmeden işten çıkartıldı. İhbar süresi içinde iş yerinde ücretlere zam yapıldığını duyan işçi soluğu işçi mahkemesinde aldı. Kıdem tazminatının zamlı ücrete göre ödenmesi gerektiğini belirten işçinin talebi reddedildi. Denizli Bölge Adliye Mahkemesi de iş mahkemesinin kararını doğru buldu.

İşçinin avukatı İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin, müvekkili ile aynı durumda olan işçiyi haklı bulduğunu, kıdem tazminatının ihbar süresi içinde yapılan zam dikkate alınarak ödenmesi yönünde karar verdiğini tespit ederek harekete geçti.

Avukat Yargıtay’a başvurarak, aynı durumdaki davalar ile ilgili bölge adliye mahkemesi kararları arasında farklılık bulunduğunu ifade ederek, uyuşmazlığın giderilmesini istedi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Yargıtay’a taşınan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararında, ihbar süresi tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da tam olarak ödenmeden işverence işçinin işten çıkartılması durumunda, ihbar süresinin sonuna kadar iş yerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlandırılması gerektiği ifade edildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (Esas No: 2025/1599, Karar No: 2025/5178) kararında, ihbar süresi tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da tam olarak ödenmeden işverence fesih yapılması olasılığına karşı tarihsel süreç incelendiğinde, Yargıtay'ın iş uyuşmazlıklarına bakan dairelerinin istikrar bulmuş içtihada sahip olduğunun görüldüğü hatırlatıldı. Kararda iş yerinde uygulamaya konulan ücret artışından iş sözleşmesi feshedilen işçinin yararlandırılması gerektiği belirtilerek geçmişte verilen Yargıtay kararlarına atıf yapıldı. İş hukukuna göre de iş ilişkisinin ihbar süresinin sonuna kadar devam ettiği vurgulandı.

Kararda, bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, iş sözleşmesinin usulüne uygun ihbar süresi tanınmaksızın feshedilmesi durumunda ihbar süresi sonuna kadar iş yerinde uygulamaya konulan ücret artışından işçinin yararlanacağına dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Emsal teşkil eden karara göre, işçinin kıdem tazminatı, hak kazanmış olduğu ihbar süresi içinde iş yerinde işçi ücretlerine yapılan zamma göre hesaplanarak ödenecek.