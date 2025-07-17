Yargıtay'dan yeni karar! Kredi çeken emeklinin uykuları kaçacak

Emekli maaşına ilişkin 5510 sayılı yasanın 93. maddesi “Emeklilerin gelir, aylık ve ödemeleri haczedilemez” hükmünde bulunurken 2021 Şubat ayında Tüketici Mahkemesi'nde alınan Yargıtay kararına göre de emekli maaşına haciz ve bloke konulması usulsüz olarak görülmüştü.

KREDİ ÇEKEN EMEKLİNİN UYKULARINI KAÇIRACAK!

Emekli maaşları haczedilemez olsa da, emekli, maaş aldığı bankadan kredi çekmiş veya kredi kartı borcunu ödememişse banka, ilgili mahkemeden alınacak kararla ile bazı borçlar için bloke uygulanabiliyordu.

Yargıtay, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.