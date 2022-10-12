﻿Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.
Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
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