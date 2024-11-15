Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren 'Noterlik Kanun Teklifi' Meclis'den geçti

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Yapılan değişikliklerle, avukatlık stajı, noterlik işlemleri ve diğer bazı düzenlemelere önemli yenilikler getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, avukatlık stajı yapacak kişilerin fiilen engel teşkil etmeyen herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaları, stajlarını yapmalarına engel olmayacak. Ayrıca, adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurumlarında çalışanlar, görev yerleri saklı kalmak koşuluyla mahkemelerde staj yapabilecek ve bu staj sürecinde aylıksız veya ücretsiz izin alarak avukatlık stajı yapabilecekler.

Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterlerin tatil günleri ve çalışma saatleriyle ilgili usul ve esaslar belirlendi. Noterlik Ücret Tarifesi ise her yıl mart yerine ocak ayı başında düzenlenecek. Ayrıca, noterlik işlemleri ve düzenlenen kağıtlar için ödenecek vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri ve noterlik ücretleri, nakit veya banka kartlarıyla tahsil edilebilecek. Noterler, bir önceki aya ait beyannameleri her ayın ilk beş iş günü içinde verecek.

Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde araç sicil ve tescil sistemi verilerinin kişi ve kurumlarla paylaşılması durumunda, Türkiye Noterler Birliği her sorgu veya dönen kayıt için 2 lira işlem katılım payı alacak.

Diğer yandan, el yazısıyla hazırlanan noterlik işlemleri güvenli elektronik imza ile Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek. Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle, adı değişen kişilerin nüfus siciline kaydı ve Basın İlan Kurumunun ilan portalında ilan edilmesi sağlanacak. Ayrıca, boşanma davalarının reddi sonrası, ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre üç yıldan bir yıla indirildi.

Yeni kanunla, devlet üniversitelerine Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurma hakkı verilirken, etki ajanlığına ilişkin hüküm tekliften çıkarıldı.