Bilişim hukukçusu Yaman Akdeniz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) geçmişten bugüne uyguladığı bant daraltma işlemlerine yönelik kararların açıklanması için dava açtı.

Yaman Akdeniz Kahramanmaraş depremi, TUSAŞ saldırısı ve 19 Mart eylemlerinde uygulanan bant daraltma işlemlerine yönelik açılan davaları "bilgi edinme hakkı" kapsamında kazandığını açıkladı.

Ancak Akdeniz, davayı kazanmasına rağmen ne BTK'dan ne de Adalet Bakanlığı'ndan yanıt alamadığını belirtti. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaman Akdeniz'in paylaşımı şöyle:

19 Mart 2025 sabahı başlayan ve İstanbul genelini etkileyen bant genişliği daraltması 42 saat sürmüştü. Bu uygulamaya ilişkin kararları BTK'dan talep etmiştim. Bilgi edinme hakkı başvurum reddedildiği için idari yargıda dava açmıştım ve yine kazandım.

Bu BTK'ya karşı, bant genişliği daraltması uygulaması ile ilgili kazandığım üçüncü dava oldu. Daha önce Kahramanmaraş depremleri ve TUSAŞ saldırısı sonrası bant daraltma uygulama kararlarını alabilmek için açtığım davaları da kazanmıştım.

Bu son karar dahil olmak üzere, üç karar da idari yargı tarafından oybirliği ile verilmiş kararlar. Bu kararlara rağmen BTK yükümlülüğünü yerine getirip, talep ettiğim bilgi ve belgeleri ısrarla vermemeye devam ediyor.

Ayrıca, Sayın Yılmaz Tunç'a da Adalet Bakanlığının henüz Anayasa Mahkemesinin Yaman Akdeniz (3) kararının gereğini yerine getirip, talep ettiğim bilgileri vermediğini hatırlatmak isterim.

Aması maması yok! Yargı kararlarını uygulamak zorundasınız.