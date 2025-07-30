Yarı çıplak alkollü araçların önüne atladı

Olay, gece saatlerinde Aksaray - Nevşehir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı miktarda alkol tükettikten sonra evinden ayrılan kimliği belirsiz bir kişi, Aksaray - Nevşehir Karayolu'na gelerek üzerindeki üst giysilerini çıkarıp yarı çıplak şekilde yol ortasında yürümeye başladı. Ankara Kavşağı yönüne gelen araçlara el kol hareketleri yapan şahıs, ara sıra kendini araçların önüne attı.

Yolun ortasında bu manzarayla karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşarken, bir hafif ticari araç sarhoş şahsa neredeyse çarpacak kadar yaklaştıktan sonra durabildi.

Korna çalarak uyarmaya çalışan sürücüler zorlukla yoluna devam edebilirken, alkolün etkisindeki şahıs hem kendi hayatını hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini riske atarak adeta kazaya zemin hazırladı.

Bir süre sonra olay yerine gelen bir aracın içinden inen iki kişi, şahsın yakınları olduklarını ifade ederek onu yanlarına alıp bölgeden ayrıldı.