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Yarı çıplak erkekleri gören kadını gözleri sosyal medyanın diline düştü. Kocasının kolunda gidiyordu

Sokakta kocasının kolunda dolaşırken yarı çıplak erkekleri gören kadının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:02
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Yarı çıplak erkekleri görünce yüzü değişti: Sosyal medya onu konuşuyor

Yarı çıplak erkekleri gören kadını gözleri sosyal medyanın diline düştü. Kocasının kolunda gidiyordu
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Sosyal medya, yarı çıplak erkekleri gören kadının videosunu konuşuyor. 

Bir kadın kocasıyla birlikte sokakta yürürken yarı çıplak erkekler gördü. Gördüğü anda verdiği tepki gündem oldu.

YARI ÇIPLAK ERKEKLERİ GÖREN KADININ İFADESİ GÜNDEM OLDU

Sokakta dolaşırken üzerinde kıyafet olmayan yarı çıplak erkekleri gören bir kadının yüzünde oluşan ifade ve verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Yanından geçen erkeklerden etkilendiği görülen kadının verdiği bu tepki sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

O anlar sokakta yürüyen bir başka kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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papillon
1.02.2023 10:40
Sanki kendisi giyinikte oda yarı çıplak...Ama yakışmış be hasbaya....  
 
Vahit Zemheri
1.02.2023 10:32
Dünyanın en değerli haberiydi.Teşekkür ediyorum size.Bırakın boş magazin haberlerini. Yoksulluktan,açlıktan,işsizlikten ülkeyi işgal eden suriyelilerden bahsedin.  
 
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