Yarı final maçı sonrası yıldız basketbolcuya meydan dayağı

Basketbol dünyasını sarsan haber Rusya'dan geldi. CSKA Moskova oyuncusu Alexey Shved bir grup taraftar tarafından saldırıya uğradı.

Yarı final maçı sonrası yıldız basketbolcuya meydan dayağı

Editör: Ufuk Cingöz

VTB Basketbol Ligi'nin yarı finalinde elenmeleri sonrası Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restorandan çıkan 34 yaşındaki basketbolcuya kalabalık bir grup holigan saldırdı.

Düşme sonucu başından ciddi şekilde yaralanan Shved'in ambulansla hastaneye götürüldüğü ve polisin olayı araştırdığı ifade edildi.

Shved'in üçüncülük serisinde oynayamayacağı açıklandı.
Rus kulüplerinin THY Avrupa Ligi'ne alınmamasından ötürü yoluna sadece VTB Ligi’nde devam eden CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban'a yenilerek 2008'de kurulan ligde ilk kez finale yükselememişti.

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