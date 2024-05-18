Yarı finalde dev eşleşme Fenerbahçe Beşiktaş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yarı finalde dev eşleşme Fenerbahçe Beşiktaş
Beşiktaş Emlakjet; Manisa Büyükşehir Belediyesi engelini 2-0'la geçti, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında, Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 83-74 mağlup etti.

aa-20240518-34607731-34607730-manisa-buyuksehir-belediyespor-besiktas-emlakjet.jpg

Seriyi 2-0’a getirn Siyah-Beyazlı ekip adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş Emlakjet’in yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko oldu.

Muradiye Salonu'nda oynanan karşılaşma, iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı ve ilk beş dakika sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Terry’nin etkili performansı sayesinde 12-7 öne geçti. Ancak ilk periyot, Beşiktaş Emlakjet’in 20-18’lik üstünlüğü ile sona erdi.

aa-20240518-34607731-34607729-manisa-buyuksehir-belediyespor-besiktas-emlakjet.jpg

İkinci çeyrekte Beşiktaş Emlakjet, rakibine 6 dakika 20 saniye boyunca sayı şansı tanımayarak 23-0’lık bir seri yakaladı ve skoru 41-20’ye taşıyarak farkı 21 sayıya çıkardı. Allman ve Needham’ın skorer oyunlarıyla devreyi 45-33 önde kapatan Beşiktaş Emlakjet, üstünlüğünü sürdürdü.

aa-20240518-34607731-34607726-manisa-buyuksehir-belediyespor-besiktas-emlakjet.jpg

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada skoru 60-42’ye getirdi. Mathews’in etkili oyunuyla farkı 27 sayıya (71-44) kadar çıkaran konuk ekip, üçüncü periyodu 71-49 önde tamamladı.

Son çeyrekte Allman ve Mathews’in sayılarıyla son beş dakikaya 81-61 önde giren Beşiktaş Emlakjet, maçı 83-74, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale çıktı.

aa-20240518-34607731-34607722-manisa-buyuksehir-belediyespor-besiktas-emlakjet.jpg

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Beşiktaş Emlakjet: 83
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Terry 17, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3
1. Periyot: 20-18
Devre: 33-45
3. Periyot: 49-71
Beş faulle çıkan: 39.43 Mathews (Beşiktaş Emlakjet)

İlgili Haberler
Ümit Özat 'Fenerbahçe'de Galatasaraylılar var' dedi. İlk ismi açıkladı
İsmail Kartal bitirdi
İsmail Kartal bitirdi
Emre Belözoğlu randevu verdi
Galatasaray aynı hataya düşmedi
Son Haberler
Ümit Özat 'Fenerbahçe'de Galatasaraylılar var' dedi. İlk ismi açıkladı Spor
Ümit Özat 'Fenerbahçe'de Galatasaraylılar var' dedi. İlk ismi açıkladı
Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında konuştu: Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz Gündem
Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında konuştu: Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz
“Halkın ta kendisiyiz” demek de ne demek? Yazarlar
“Halkın ta kendisiyiz” demek de ne demek?
Kuvvet birdir ve o ulusundur Yazarlar
Kuvvet birdir ve o ulusundur
Millî Mücadele ve Padişah Vahdettin Yazarlar
Millî Mücadele ve Padişah Vahdettin
19 M A Y I S Yazarlar
19 M A Y I S
Hani önce millet diyordunuz? Yazarlar
Hani önce millet diyordunuz?