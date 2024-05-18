Yarı finalde dev eşleşme Fenerbahçe Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında, Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 83-74 mağlup etti.

Seriyi 2-0’a getirn Siyah-Beyazlı ekip adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş Emlakjet’in yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko oldu.

Muradiye Salonu'nda oynanan karşılaşma, iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı ve ilk beş dakika sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Terry’nin etkili performansı sayesinde 12-7 öne geçti. Ancak ilk periyot, Beşiktaş Emlakjet’in 20-18’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyrekte Beşiktaş Emlakjet, rakibine 6 dakika 20 saniye boyunca sayı şansı tanımayarak 23-0’lık bir seri yakaladı ve skoru 41-20’ye taşıyarak farkı 21 sayıya çıkardı. Allman ve Needham’ın skorer oyunlarıyla devreyi 45-33 önde kapatan Beşiktaş Emlakjet, üstünlüğünü sürdürdü.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada skoru 60-42’ye getirdi. Mathews’in etkili oyunuyla farkı 27 sayıya (71-44) kadar çıkaran konuk ekip, üçüncü periyodu 71-49 önde tamamladı.

Son çeyrekte Allman ve Mathews’in sayılarıyla son beş dakikaya 81-61 önde giren Beşiktaş Emlakjet, maçı 83-74, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Beşiktaş Emlakjet: 83

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Terry 17, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3

1. Periyot: 20-18

Devre: 33-45

3. Periyot: 49-71

Beş faulle çıkan: 39.43 Mathews (Beşiktaş Emlakjet)