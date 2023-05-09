Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. 13 mayısta oynanacak yarı final turunun ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde çeyrek final rövanş müsabakalarının ardından Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe ile mücadele edecek. Derbiye sahne olacak yarı final mücadelelerinde bir diğer karşılaşma ise ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET arasında oynanacak.

YARI FİNALDE DERBİ HEYECANI
Çift maçlı eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe A.Ş., ALG Spor ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüyle oynanacak play-off yarı final müsabakaları, 13 ve 20 Mayıs tarihlerinde yapılacak. İlk ve ikinci müsabakaların sonucuna bağlı olarak eşitlik halinde 2. karşılaşmanın sonunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinin de berabere sonuçlanması durumunda seri penaltı atışlarıyla üst tura çıkan takım belli olacak.

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