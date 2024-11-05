Yarı iletken piyasasında nefesler tutuldu: Çip üreticileri ABD seçimlerine kitlendi

2022 yılında kabul edilen Çip ve Bilim Yasası, ABD'nin yarı iletken üretim kapasitesini artırma hedefiyle iki partiden de destek almıştı. Ancak yaklaşan başkanlık seçimleri, yasanın geleceği hakkında önemli belirsizlikler yaratıyor. Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı liderler, yasayı iptal etme çağrıları yaparak, taraflar arasında gerginliğe yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Çip Yasası’na karşı çıkmasının ardından, eski Başkan Trump yönetimi altında programı iptal etmeyi düşündüğünü belirtti. Ancak Johnson, bu açıklamadan sonra yasanın uygulanmasını “daha verimli hale getireceğini” ifade ederek geri adım attı. Bu durum, başkan yardımcısı Kamala Harris’in yasayı savunmasına ve Biden yönetiminin sağladığı istihdam olanaklarını öne çıkarmasına neden oldu. Harris, "Bu, 21. yüzyılda Çin ile rekabeti kazanmamızın yolu" dedi.

Trump ise bir podcast'te, yarı iletken anlaşmasını “çok kötü” bulduğunu ifade ederek, Tayvan'dan ithal edilen çipler üzerinde gümrük vergisi uygulamanın daha etkili olacağını öne sürdü. Bu tartışmalar, büyük yarı iletken şirketlerinin federal hibeleri beklerken gergin bir pozisyonda kalmalarına yol açtı. Intel, Texas Instruments, Samsung, TSMC, GlobalFoundries ve Micron gibi şirketler, federal hibe almayı bekliyor.

Çip Yasası, tedarik zincirlerini ABD’ye geri getirmek için yaklaşık 53 milyar dolarlık fon sağlarken, henüz yalnızca Polar Semiconductor 123 milyon dolarlık hibeyi aldı. Diğer şirketler ise henüz finansman almadı. Intel, yasadan 8.5 milyar dolarlık hibe almayı beklerken, bu süreçte 100 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı taahhüt etti. Intel CEO’su Pat Gelsinger, “Çip hibelerinden hiçbir şey almadık. Bu çok uzun sürdü. Bunu bitirmemiz gerekiyor” dedi.

Federal fonlardaki gecikmeler, Intel'in projeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Şirketin son çeyrekte 17 milyar dolarlık bir kayıp yaşadığı ve iş gücünün %15'ini azaltmayı planladığı bildirildi. Gelsinger, şirketin Çip fonlarına bağlı olmaksızın projeleri tamamlayacak “finansal yapıya” sahip olduğunu belirtti.

Analistler, yasanın tamamen iptal edilmesi konusunda şüpheci. ABD’nin dünya çip üretiminin yalnızca %14’ünü, Çin’in ise %21’ini ürettiği göz önüne alındığında, ulusal güvenlik açısından çip üretiminin nerede yapıldığı büyük önem taşıyor. “Çin’i daha da itmek istiyorsanız, ABD'de güvenilir bir yarı iletken tedarik kaynağına ihtiyacınız var,” diyen analistler, yasada revizyonlar olabileceğini öngörüyor.

Cumhuriyetçiler, Çip Yasası projeleri için izin süreçlerini hızlandırmayı düşüneceklerini açıkladı. Kimya ve yarı iletken endüstrisi, mevcut hükümetin yasada yer alan bazı maddelerin inşaat sürecini yavaşlattığını belirtti. İster Cumhuriyetçiler, ister Demokratlar kazansın, Çip Yasası'nın etkinliğinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Biden yönetimi, bazı federal projelerdeki izin gerekliliklerini gevşeterek, bu süreçleri hızlandırmayı hedefliyor. Yarı iletken sektörünün lobi faaliyetleri, projelerin tamamlanmasını daha da hızlandırma amacı taşıyor.