"Yarı zamanlı çalışma memnuniyeti: Ayrımcılık tepkisi"

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kara, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışabilmesi Hakkında Yönetmelik” ile ilgili yaptığı açıklamada, düzenlemeyi genel anlamda olumlu karşıladıklarını ifade etti. Ancak uygulamanın sadece kadrolu 4/A kapsamındaki memurları kapsamasını eleştirdi.

Yeni düzenleme ile çocuk sahibi kamu görevlisi annelere, çocukları ilköğretim çağına ulaşana kadar haftalık çalışma sürelerini yarıya indirme hakkı tanındığını belirten Başkan Kara, bu hakkın evlat edinmiş memurlar için de geçerli olduğunu vurguladı. Kara, maaş ve sosyal hakların orantılı şekilde düzenleneceği bu uygulamanın aile birliği ve çocuk sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen olarak uzun süredir talep ettiğimiz bir düzenlemenin hayata geçmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edildiği bir dönemde, aile yapısının korunmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlayacak bu adımı kıymetli buluyoruz. Aileyi korumak geleceğimizi korumaktır.”

Ancak Kara, yönetmeliğin yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memurlarla sınırlı kalmasını “eksiklik” olarak nitelendirdi. Kamu kurumlarında 4/B sözleşmeli personel, 399 sayılı KHK personeli, 5393 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar ve özel hizmet sözleşmelileri gibi farklı statülerdeki personelin kapsam dışında bırakılmasının çalışma barışını bozacağını söyledi.

Taner Kara açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Adalet ilkesine aykırı bu durumun giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz. Yarı zamanlı çalışma hakkının tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırılması ve aile odaklı sosyal politikaların geliştirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi, bu konuda Türkiye genelinde girişimlerini artırmayı hedefliyor.