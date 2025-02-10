Yarıda kalan maç mahkemelik oluyor: Galatasaray adli mercilere başvurdu

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Karşılaşma sarı kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile devam ederken Adana ekibi sahadan çekilme kararı aldı. Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, maç devam ederken takımı sahadan çekti. Sancak’ın kararını oyunculara duyuran isim yedek kulübesindeki idari menajer oldu. Adana Demirspor’un sahadan çekilmesine Galatasaraylı oyuncular kadar Adana ekibinin oyuncuları da şaşırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Murat Sancak, hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekildiklerini belirterek tepkilerinin Galatasaray’a ya da TFF yönetimine olmadığını söyledi.

Sancak, flaş karar sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada, sahadan çekilme kararı almalarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un payının olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Sancak, maç öncesi ve sonrası yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.

GALATASARAY MAHKEMEYE BAŞVURDU

Olaylı maçla ilgili tartışmalar devam ederken Galatasaray cephesinden yeni bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, maç öncesi ve sonrası yaşananların aydınlatılması için adli mercilere başvurduklarını duyurdu.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.”