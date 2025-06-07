Yarım asırlık gelenek bu yıl da sürdü

Kaynak: İHA
Yarım asırlık gelenek bu yıl da sürdü

Malatya'nın Darende ilçesinde yarım asırdır devam eden toplu bayramlaşma geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da yaşatıldı.

Darende'nin Hacı Derviş Mahallesi'nde her yıl bayram sabahı gerçekleştirilen toplu bayramlaşma etkinliği, bu yıl da Ilıcak mevkiinde mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı.

Sabah saatlerinde mahalle konağında verilen kahvaltıyla başlayan program, ardından ikram edilen geleneksel Darende Kebabı ile devam etti. Bayramlaşma programı kapsamında mahalle sakinleri, birbirlerinin evlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Mahalle halkından Muharrem Apan, bu geleneğin toplumda dayanışmayı artırdığını belirterek, "Bu birlikteliği sürdürmekten gurur duyuyoruz. Amacımız, bu güzel geleneği gelecek nesillere de aktarmak" dedi. Mahalle sakinleri, yarım asırlık bu birliktelik geleneğini koruyarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

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