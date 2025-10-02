Yarım asırlık sorun çözüldü: Yeşilyayla sakinleri havalara uçtu!

Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde 1979’da muhtarlık tarafından dağıtılan parsellerin tapuları, 10 yıl içinde verileceği söylenmesine rağmen yıllarca teslim edilemedi. Mahallelinin 46 yıllık mücadelesi, 2020’de başlayan çalışmalarla sonuca ulaştı. Yeşilyayla sakinleri, tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muhtar Ergün Çoban, tapu sorununu çözmek için büyük çaba harcadıklarını belirtti: “1979 yılında muhtarlığın dağıtmış olduğu parseller vardı. 1979 yılından beri 2019 yılına kadar bir sorun vardı. Ben de bu sorunu Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a ilettim. Başkanımız da Yeşilyayla’ya geldi ve tapu sorununu çözeceğini dile getirmişti. Başkanımız ve bizler bu iş için 5 sene uğraştık. Bundan bir yıl önce tapular hazırlandı. Bugün itibariyle tapularını vatandaşlarımıza verdik. Vatandaşlarımız mutlu, bizler de mutluyuz.”

“ESKİDEN DİKEN ÜSTÜNDE UYURDUK, ŞİMDİ HUZURLA UYUYORUZ”

Tapularına kavuşarak rahat bir nefes alan mahalleli adına konuşan Muharrem Yavaş, “Bu süreç 1979 yılında başlayan sancılı bir süreçti. Çok uğraşmamıza rağmen 10 sene içerisinde tapu verilecek dendi ve verilmedi. Sonra bizim tapular belediyeye geçti. Tapularımız verildi, artık bir evim var diyebildim. Bu evleri biz 1979’da aldık ve 1979’dan beri diken üstünde yatıyorduk. Eskiden diken üstünde uyurduk, şimdi huzurla uyuyoruz. Bu süreç yarım asra yakındır devam ediyordu. Bu evler çocukluğumuzda alınmış olan bir evler. Kararsızlıklar çoktu, çok büyük aşamalardan geçtik. Alamayacağımızı söylediler. Daha önceki dönemlerde para yatırdık, tekrar alamadık. Biz yıllardır bu tapuyu almak için uğraşıyorduk. Sağ olsunlar şimdi tapumuzu aldık, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

“ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VE SABIR İLE HALLETTİK”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 46 yıllık sorunu çözmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti: “Yeşilyayla Mahallemizdeki bu süreç kolay olmadı, çok büyük bir emek ve sabır gerektirdi. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin yanında olmayı, onların sorunlarına çözüm bulmayı ilke edindik. Yeşilyayla Mahallemizde tapu meselesini çözerek vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağladık. Her zaman hemşehrilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.