Yarım Çay satılıyor! Ağla Türkiye ağla

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Karaköy Kemankeş Mahallesi’nde bulunan tarihi Ada Han’daki çay ilanı dikkat çekti.

1868-1880 yılları arasında yapılan Ada Han’da yer alan çay ocağında, “Fakir Çayı bulunur” ve “Yarım Çay bulunur” ilanları asıldı.

Çay fiyatının 10 lira olduğu çay ocağı Karaköy’ün en işlek bölgesinde bulunuyor.

EN AZ YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 25 LİRA OLMALI

Türkiye’de hayat pahalılığı her geçen gün artarken, çay fiyatı tartışması da devam ediyor.

Çaykur yaş çay alım fiyatını 17 lira olarak açıklamıştı. Çay üreticileri ise “Açıklanan yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. En az 25 lira” demişti.

“17 LİRALIK ÇAY ALIMINI KABUL ETMİYORUZ”

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çayın başkenti Rize’de miting düzenleyerek “17 lira ile geçim olur mu? 17 lira ev döner mi, geçinilir mi, borçlar ödenir mi, bu iş yapılır mı? Bu 17 liralık yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Sadece maliyetleri bile karşılamıyor” ifadelerini kullanmıştı.

17 MİLYARLIK ÇAY İTHAL EDİLDİ

AKP iktidarı döneminde Varlık Fonu’na devredilen Çay-Kur Sayıştay raporlarına göre 5 milyar lira zarar ediyor. İthalat ise devam ediyor. 2006 yılından bugüne kadar 477 milyon dolar yani 17 milyar liralık çay ithal edildi.