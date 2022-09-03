Yıllar oyuncu Janset Pacal'ın güzelliğine güzellik kattı. 'Yarım Elma'nın Yonca'sını görenler hayran oluyor
Yıllar oyuncu Janset Pacal'ın güzelliğine güzellik kattı. 'Yarım Elma'nın Yonca'sını görenler hayran oluyor
Ayrılsak Da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Berna ve Yarım Elma dizisindeki Yonca karakteriyle milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Janset Paçal, uzun bir aradan sonra objektiflere yansıdı
Galeri Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:21 Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:06