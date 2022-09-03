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  • Yıllar oyuncu Janset Pacal'ın güzelliğine güzellik kattı. 'Yarım Elma'nın Yonca'sını görenler hayran oluyor

Yıllar oyuncu Janset Pacal'ın güzelliğine güzellik kattı. 'Yarım Elma'nın Yonca'sını görenler hayran oluyor

Ayrılsak Da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Berna ve Yarım Elma dizisindeki Yonca karakteriyle milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Janset Paçal, uzun bir aradan sonra objektiflere yansıdı

Galeri Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:21
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:06
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Türkiye'de bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri merak ediliyor.

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Son hali gündem olan son isim ise Ayrılsak Da Beraber dizisinin ünlü oyuncularından Janset Paçalı oldu.

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Ayrılsak da Beraberiz ile tüm Türkiye'de adını duyuran başarılı oyuncu Janset, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

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Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz'in ardından 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlanan Yarım Elma dizisiyle hafızalardaki yerini sabitledi.

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Janset'in rol arkadaşı Günay Karacaoğlu, hala dizilerde yer alsa da Janset Paçal'ı artık ekranlarda göremiyoruz.

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Değişimi ile dikkat çeken Paçal'ın son hali göz doldurdu.

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İşte ünlü ismin son hali.

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