Yarım tonluk depo 5.kattan üzerine düştü! İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde 25 Haziran'da öğle saatlerinde büyük bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 1401 Sokak üzerindeki oyun/eğlence işletmesinin sahibi Alparslan Öztürk'ün üzerine, apartmanın önünde tanıdığıyla sohbet ettiği esnada çatıdan sökülerek halatla indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin su deposu düştü.

KORKULUĞA ÇARPARAK ŞİDDETİNİ YİTİRDİ

Öztürk, su deposunun korkuluğa çarparak şiddetini yitirmesi ile olayı sıyrıklarla atlatırken, ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÜZERİME NEYİN DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİM"

Yaşadığı olayın şokunu hala atlatamadığını ifade eden Öztürk, "İşletmemin karşısındaki apartmanın önünde bir ağabeyimizle, arkadaşımla sohbet ederken yukarıdan sesler gelmeye başladı. Kafamı kaldırdığımda bir karartı gördüm. Kafamı kaldırmamla cismin düşmesi bir oldu. Yere düştüm. Olayın şokuyla üzerime neyin düştüğünü fark etmedim. Hemen hastaneye gittim. Omzumda ve kafamda zedelenme oluştu. Hala omzunda ağrı hissediyorum" diye konuştu.

"OLAYDA İHMALİ BULUNANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Olayda ihmali bulunanlar hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Öztürk, "Hastaneden geldikten sonra videoyu izledim. Kafama su deposu düşmüş. Önünde durduğum apartmanın çatısından söküp, halatla indiriyorlarmış. Hiçbir güvenlik önlemi almamışlar. Şans eseri korkuluk darbenin şiddetini biraz emmiş. Şu an hayatta olmayabilirdim. Hala kaldırımda yürürken korkuyorum. Sürekli yukarı bakıyorum, kafama bir şey düşecek mi diye. Bu olayda ihmali bulunanlardan şikayetçi oldum. Benim yerimde başka biri de olabilirdi" dedi.

"HALA OLAYIN TRAVMASINI ÜZERİNDEN ATABİLMİŞ DEĞİL"

Sorumluların cezalandırılması için davanın peşini bırakmayacaklarını aktaran Öztürk'ün avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Talihsiz ve korkunç bir olay. Müvekkilimiz hala olayın travmasını üzerinden atabilmiş değil. Olayın taksiri aşan, olası kast seviyesinde bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. Çünkü su deposunu tek bir iple bağlayarak 5'inci kattan aşağı indirmeye çalışmak, iş güvenliği yasasının hiçbir hükmüne uymadığı gibi düşebileceği de umursanmamış. Bu tadilatı yaptıran ve yapan firmanın hatta bina sakinlerinin de sorumluluğu olabileceği kanaatindeyiz. Olayla ilgisi olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.