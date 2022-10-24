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Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler

Yarın gerçekleşecek güneş tutulması öncesinde, Kuveyt'te okullarda eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:46
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Yarın gerçekleşecek güneş tutulması öncesinde, Kuveyt'te okullarda eğitime bir gün ara verileceği açıklandı

Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
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Parçalı güneş tutulmasının yarın yerel saatle 13.20'de görüleceğine işaret edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi.

AA'nın aktardığına göre açıklamada, yalnızca öğrencileri kapsayan bir günlük tatilden sonra 26 Ekim Çarşamba günü öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı aktarıldı.

CAMİLERDE 'KÜSUF' NAMAZI KILINACAK

Bu arada Körfez'deki bazı Arap ülkelerinde yarın camilerde güneş tutulması (Küsuf) namazının kıldırılacağı duyuruldu.

Kuveyt Vakıflar Bakanlığı da yarın güneş tutulması namazını kıldırmak üzere ülkedeki camilerdeki görevlilere hitaben bir genelge yayımladı.

Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri sosyal medya hesabı üzerinden, yarın yerel saatle 13.45'te Kabe'de küsuf namazının kıldırılacağı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Emirliği İslami İşler Dairesi, yarın Dubai'deki camilerde kılınacak küsuf namazının Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu.

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ILK DEFAMI GUNES TUTULMASI YAŞANIYOR .
24.10.2022 22:52
YARIN KIYAMETMI KOPACAKMIŞ  
 
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