Yarın hakim karşısına çıkacak olan Dilan Polat son kez Engin Polat'ı ziyaret etti. Son halini görenler 'toparlamış' dedi

Kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi, yarın mahkemede hakim karşısına çıkacak. Yaklaşık iki hafta önce tahliye edilen Dilan Polat, duruşma öncesinde eşini ziyaret etti.

Orhan Gencebay Dilan Polat'a sahip çıktı. Kendi şarkısıyla cevap verdi

Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor

CEZAEVİ ZİYARETİ SESSİZ GEÇTİ

Dilan Polat, kayınvalidesi Şükran Polat, kızı ve görümcesi Kübra Mert ile birlikte Çorlu Cezaevi'ne gitti. Tahliye edildikten sonra eşi tarafından "Konuşma ve telefon kullanma" konusunda uyarıldığı iddia edilen Dilan Polat, cezaevi ziyareti sonrasında araca binerken tek kelime etmedi. Kızının elini sıkıca tutan Dilan Polat, korumalarının eşliğinde cezaevinden ayrıldı.

İLK DURUŞMA YARIN

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet" suçlamalarıyla yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Dilan Polat, 5 Kasım 2023'te tutuklanmış ve 19 Ağustos 2024'te tahliye edilmişti.

MİLYONLARCA LİRA KAÇIRILDIĞI İDDİASI

İstanbul merkezli olarak 1 Kasım 2023 ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura düzenlenerek 200 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, bir medikal şirketin başka bir firmaya isim hakkı vererek 1 milyon 800 bin lirayı kişisel hesaplara aktarmaya çalıştığı belirlendi.

40 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat için "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer şüpheliler için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.