Yarın Türkiye'de yer yerinden oynayacak! Ünlü yazar İmamoğlu hakkında bir bilinmeyeni açıkladı. İşte ipuçları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine saldırı düzenleyen şahsın 2025 yılı Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) giderek Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında bulunduğunu açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Selçuk Tengioğlu’nun bu durumun cezaevinde kaldığı sürede koğuşta da konuşulduğunu, ihbarının bilgiye dayalı olmadığını sadece hislerinden kaynaklandığı belirtmişti. Ünlü yazar Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısının sonunda “Bu arada bir not” diyerek, beş yıl önce İmamoğlu’na bir suikast iddiası ortaya çıktığını açıkladı. Erkin, detayları yarınki yazısında anlatacağını söyledi.

EKREM İMAMOĞLU’NA BİR SUİKAST İDDİASI DAHA

Nefes yazarı Aytunç Erkin bugünkü “Saldırganın koğuşunda kim/ler kalıyordu?” başlıklı köşe yazısının sonlarına doğru bomba bir bilgiyi paylaştı. “Bu arada bir not” diyerek sözlerine başlayan Erkin, “Beş yıl önce Ekrem İmamoğlu’na bir suikast iddiası ortaya çıkmıştı. Bunu da yarına yazalım” dedi. Erkin’in suikast iddiasının detaylarını ise yarınki yazısında anlatacak.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK İDDİA GELMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder anmasından sonra evlat katili Selçuk Tengioğlu’nun yumruklu saldırısına maruz kalmıştı. Ardından Selçuk Tengioğlu, tutuklanmıştı. Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bomba bir iddiada bulunmuştu. Özel, Selçuk Tengioğlu'nun, 2025 yılı Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) giderek Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında bulunduğunu açıkladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: İHBAR SOMUT DELİLLERE DAYANMADIĞI İÇİN TAKİBE SON VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise söz konusu iddianın bilgiye dayalı olmadığını sadece hislerinden kaynaklandığını söylerken, "İhbar somut delillere dayanmadığı için takibe son verildi" denildi. Selçuk Tengioğlu ifadesinde, "Dönemin belediye başkanını sevdiğini ve Dem Parti ile iç içe olmasından milliyetçi kesimlerin rahatsızlık duyduğunu, bu nedenle kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü” ifadelerini kullandı.