Yarış halindeki İki motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Kaza, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinden Koçarlı istikametine doğru yarış halinde olduğu öne sürülen 09 AOF 841 ve 09 ANF 337 plakalı iki motosiklet, karşı yönden gelip ara sokağa dönmeye çalışan F.T.Ö. yönetimindeki 41 YC 846 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu, park halindeki 34 BH 1544 plakalı otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüleri H.T., A.U.G ve yolcu H.E.B., olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.