Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

Sakarya Akyazı’da motosiklet yarışı yapmak için toplanan gruba jandarma baskın düzenledi. Plakasız ve evraksız motosikletler trafikten men edilirken yarış için gelen sürücülere plaka, ehliyet ve kask, nedeniyle adli işlem yaptılar.

Akyazı Osmanbey Mahallesi'nde motosiklet sürücüleri mahalle içinde yarış için gece saatlerinde bir araya geldi. Durumu önceden belirleyen jandarma trafik ekipleri, bölgeye baskın yaptı. Gürültü yapan abart egzoz takılı, plakasız ve eksik evraklı motosikletler tek tek tespit edilerek toplandı. Çekiciyle yüklenen motosikletler yediemin otoparkına götürüldü.

Operasyonun ardından Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Plaka yok, ehliyet yok, kask yok! Bir yarışı daha biz kazandık" yazdı, madalya ve kupa emojileri kullandı. Kurallara uymayan sürücülere toplamda yaklaşık 400 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, çok sayıda motosiklet trafikten menedildi.

Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

Son Haberler
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı yükseliyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı yükseliyor
Çanakkale Havalimanı’nda tatbikat!
Çanakkale Havalimanı’nda tatbikat!
Elçin Sangu’dan Ekrem İmamoğlu'na tam destek! Erişim engeli getirilmişti
Elçin Sangu’dan Ekrem İmamoğlu'na tam destek! Erişim engeli getirilmişti
Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kuruluyor
Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kuruluyor
Meteoroloji’den kritik uyarı! Bölgeyi fırtına vuracak: Çatılar uçabilir, dikkat! (8 Mayıs 2025)
Meteoroloji’den kritik uyarı! Bölgeyi fırtına vuracak...