Yarış hazırlığındaki motosikletlilere jandarma baskını

Akyazı Osmanbey Mahallesi'nde motosiklet sürücüleri mahalle içinde yarış için gece saatlerinde bir araya geldi. Durumu önceden belirleyen jandarma trafik ekipleri, bölgeye baskın yaptı. Gürültü yapan abart egzoz takılı, plakasız ve eksik evraklı motosikletler tek tek tespit edilerek toplandı. Çekiciyle yüklenen motosikletler yediemin otoparkına götürüldü.

Operasyonun ardından Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Plaka yok, ehliyet yok, kask yok! Bir yarışı daha biz kazandık" yazdı, madalya ve kupa emojileri kullandı. Kurallara uymayan sürücülere toplamda yaklaşık 400 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, çok sayıda motosiklet trafikten menedildi.