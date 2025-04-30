Yarısı Bizden kampanyasında destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya çıkarıyoruz.

Verilen toplam destek tutarımızı bi milyon 875 bin liraya getiriyoruz. Kredi desteğini 437 bin 500 liraya, taşınma yardımı da 125 bin liraya çıkıyor. İstanbul'un yarınları için hayırlı uğurlu olsun"