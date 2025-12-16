Alışılmışın dışında görüntüsüyle dikkat çeken meyvenin, ya aşılama sonucu ya da bir yüzünün güneşi tam olarak görememiş olmasından kaynaklanıyor.

'İKİ MEYVE TEK KABUKTA'

İstanbul’da bir iş yerinin meyve sepetinden çıkan meyve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Farklı bir görünüme sahip olan meyve “iki meyve tek kabukta” yorumlarına neden oldu.

Görüntüsüyle merak uyandıran meyve, doğanın sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DAHA ÖNCEDE ANTALYA'DA GÖRÜNTÜLENMİŞ

Daha öncede buna benzer farklı bir görünüme sahip olan meyve Antalya’da görüntülenmiş. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde Emin Şencan'a ait 150 dönüm alan içerisinde bir ağaçta yetişen yarısı limon, yarısı portakal olan meyve görenleri şaşkına çevirmiş.

Çiftlik sahibi, limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan dolayı portakalın bu hale gelmiş olabileceğini söylemiş.