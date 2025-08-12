Yarışmacı bir anda gözyaşlarına boğuldu. O anlar gündem oldu

"Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümünde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan 18 yaşındaki Başak Yıldırım, matematik sorusuna verdiği yanlış cevapla elendi.

İlk barajı geçtiği için 5.000 TL kazanan Yıldırım'a program sunucusu Oktay Kaynarca sürpriz yaptı.

Kaynarca, yarışmaya katılan genç yarışmacının eğitimine devam etmesi için burs sözü verdi. O anlar stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Özel bir üniversitede Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Başak Yıldırım katıldığı bilgi yarışması ile gündem oldu.

İzmir Karşıyaka doğumlu olan Başak, okuluna %50 bursla girdiğini, son sınıfta olduğunu ve eğitimine devam edebilmek için yaklaşık 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu yarışma öncesi paylaştı.

Maddi zorluklar yaşadığından bahseden genç yarışmacı, annesi Öznil Hanım ile birlikte stüdyoya geldi. Yarışmacı babası ile olan ilişkisi ile de duygulandırdı.

Yarışmacı Başak, ilk üç soruyu doğru yanıtlayarak 7.000 TL'lik baraj sorusuna ulaştı. Ancak dördüncü soruda karşısına çıkan matematik sorusu, yarışmanın seyrini değiştirdi. "3'ün karesinin 10 katı, 5'in küpü, 6'nın karesinin 2 katı, 10'un karesi" seçenekleri arasında kalan Başak, seyirci jokerini kullandı. Çoğunluğun önerisiyle "6'nın karesinin 2 katı" cevabını veren genç yarışmacı, doğru yanıtın "5'in küpü" yani 125 olduğunu öğrenince yarışmaya veda etti.

Yarışmada 160 bin TL hedefine ulaşamayan Başak Yıldırım'a, programın sonunda sunucu Oktay Kaynarca'dan anlamlı bir destek geldi.

Kaynarca, yarışmacıya dönerek, "Eğer bana izin verirsen, bu 160.000 lira ile ilgili, ben sana burs vermek istiyorum, kabul edersen" dedi. Sözlerini sürdüren ünlü sunucu, burs kararını aslında yarışmanın başında verdiğini belirterek, "Şimdi bu burs zaten garantideydi benim içimden ilk söylediğinde ama ben istedim ki biraz daha yukarı sorulara doğru çıkalım, biraz daha fazla para kazanalım" dedi.