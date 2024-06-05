Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar.

Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar.
Kaynak: Haber Merkezi

İngiliz ITV tarafından yayınlanan reyting rekortmeni Love Island (Aşk Adası) adlı reality showda dün oynanan doğruluk mu cesaret mi oyunu ateşli anlara sahne oldu.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 1

Dün akşam yeni bir meydan okuma oyunu için toplanan yarışmacılara doğruluk mu cesaret mi oyunu oynayacakları duyuruldu.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 2

Cesareti seçen oyunculara daha önceden belirlenen görevler rast gele ilan edildi. Fakat verilen görevler o kadar cürretkardı ki sansasyonel hareketleriyle ünlü yarışmacılar bile hayret etti.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 3

Cesareti seçen ilk yarışmacı Nicole Samuel'e arkadaşlarının önünde orgazm taklidi yapması söylendi. Samuel, görevini yerini getirirken diğer yarışmacılar utanarak gözlerini kapadı.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 4

Yarışmacı Harriett Blackmore'un görevi ise kucak dansı yapmak oldu. Açıklanan görevine önce gülerek sonrasında da yüzünü kapayarak tepki veren yarışmacı aşk yaşadığı Ciaran Davies'e kucak dansı yaptı.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 5

Blackmore'un görevi açıklanınca arkadaşlarından bir kısmı gülerek tepki verdi.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 6

Blackmore, şaşkınlığını kısa sürede attı ve ateşli bir şekilde sevgilisi Davies'in önüne geldi.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 7

İşveli adım ve bakışlarla Davies'in kucağına doğru süzülen Blackmore, milyonların gözü önünde kucak dansı yapmaya başladı.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 8

Blackmore'un dansını ITV kameramanlarının yakın çekimden vermeleri İngiliz kamuoyunda "Kameraman kilitli kaldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 9

Blackmore, kısa süreli dansının sonunda canlı yayında olduğunu unutup ileriye gidince arkadaşları ve sunucu tarafından gülüşmeler arasında uyarı aldı ve yerine davet edildi.

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Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar. 10

Harriett Blackmore'ın kucak dansından sonra sıra Joey Essex'e geldi. Onun görevi ise üç farklı yarışmacıyı dudaklarından öpmekti. Joey öpmek için Harriett, Nicole ve Samantha Kenny'i seçti ve canlı yayında onları tek tek öptü.

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