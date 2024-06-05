Yarışmacılar utancından bakamadı. Canlı yayında doğruluk mu cesaret mi oynadılar.

Dün akşam yeni bir meydan okuma oyunu için toplanan yarışmacılara doğruluk mu cesaret mi oyunu oynayacakları duyuruldu.
Cesareti seçen oyunculara daha önceden belirlenen görevler rast gele ilan edildi. Fakat verilen görevler o kadar cürretkardı ki sansasyonel hareketleriyle ünlü yarışmacılar bile hayret etti.
Cesareti seçen ilk yarışmacı Nicole Samuel'e arkadaşlarının önünde orgazm taklidi yapması söylendi. Samuel, görevini yerini getirirken diğer yarışmacılar utanarak gözlerini kapadı.
Yarışmacı Harriett Blackmore'un görevi ise kucak dansı yapmak oldu. Açıklanan görevine önce gülerek sonrasında da yüzünü kapayarak tepki veren yarışmacı aşk yaşadığı Ciaran Davies'e kucak dansı yaptı.
Blackmore'un görevi açıklanınca arkadaşlarından bir kısmı gülerek tepki verdi.
Blackmore, şaşkınlığını kısa sürede attı ve ateşli bir şekilde sevgilisi Davies'in önüne geldi.
İşveli adım ve bakışlarla Davies'in kucağına doğru süzülen Blackmore, milyonların gözü önünde kucak dansı yapmaya başladı.
Blackmore'un dansını ITV kameramanlarının yakın çekimden vermeleri İngiliz kamuoyunda "Kameraman kilitli kaldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Blackmore, kısa süreli dansının sonunda canlı yayında olduğunu unutup ileriye gidince arkadaşları ve sunucu tarafından gülüşmeler arasında uyarı aldı ve yerine davet edildi.
Harriett Blackmore'ın kucak dansından sonra sıra Joey Essex'e geldi. Onun görevi ise üç farklı yarışmacıyı dudaklarından öpmekti. Joey öpmek için Harriett, Nicole ve Samantha Kenny'i seçti ve canlı yayında onları tek tek öptü.