Yarışmada başlayan aşkta sona gelindi: Serkan ve Samira Yavuz çifti boşanıyor

Samira, eski eşyalarını elden çıkarmaya başlamış gibi görünüyor. Kasım ayında yeni bir kanepe siparişi verdiğini ancak son haftalardaki yoğun gündem nedeniyle bunu tamamen unuttuğunu belirtti. “Az önce arandım, yeni koltuğum pazartesi günü geliyor. Bu nedenle eskisinden kurtulmam gerekiyor,” dedi.

SERKAN YAVUZ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan, Serkan Yavuz henüz ayrılıkla ilgili bir açıklama yapmadı. Çift, kısa bir süre önce Dachau’ya taşınmış ve büyük bir yaz düğünü planlıyordu. Samira, ayrılığın sebebinin iddia edildiği gibi Laura Lettgen ile bir ihanet meselesi olmadığını net bir şekilde dile getirdi:

Ortada bundan çok daha ciddi şeyler var.

SAMİRA VE SERKAN YAVUZ ÇİFTİNİN TANIŞMA SÜRECİ

Almanya'da yaşayan ve reality şovlarla tanınan bir çiftti. Samira Yavuz, Türk kökenli bir ailenin Avusturya'da doğan bir üyesi. Serkan Yavuz da yine Türk kökenli olup Almanya’da büyümüştür.

Çift, 2019 yılında Almanya’daki popüler realite programı “Bachelor in Paradise” sırasında tanışarak ilişkiye başladı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen ikili, aşklarını kameralar önünde yaşayarak Almanya’nın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. 2021’de evlenen çiftin iki çocuğu oldu.

Samira ve Serkan, sosyal medyada aktif olarak ilişkilerini paylaşan bir çift olarak biliniyordu. 2023 yılında “Das Sommerhaus der Stars” yarışmasını kazanmalarıyla ünleri daha da arttı. Çiftin verdiği ayrılık kararı sevenlerini şoke etti.