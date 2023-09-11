Yarışmada jokeyi ata bindikçe sanal olarak ata binen kadın jokey

Dünyanın en iyi akrobat jokeylerinin katıldığı Longines Global Champions Tour Monaco’da düzenlenen organizasyonda ilginç anlar yaşandı.

Genç bir kadın jokeyin kardeşinin yarıştığı anlardaki tepkileri sosyal medyada gündem oldu.

SANAL OLARAK YARIŞTI!

Genç jokey kız kardeşi at üstünde hareketlerini sergiledikçe heyecandan yerinde duramayıp beklediği yerde sanal olarak kardeşinin yaptıklarını tekrar etmeye başladı.

Jokeyin sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri “Bir kendini kırbaçlamadığı kaldı” şeklinde yorumlara neden oldu.