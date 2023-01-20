Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

Bugün alınan karnelerin öğrencilerin şahsını değil, dönem boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

'Önemli olan, bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum. Bilime, kültüre, sanata olan ilgi ve merakınız, yüksek karaktere sahip bireyler olarak yetişmeniz, öğretmenleriniz ve ailelerinizi en az benim kadar gururlandırıyor. Her birinizin yetenekleriniz çerçevesinde hayata hazırlandığınızı görmek, kendiniz ve ülkenize değer katan bireylere dönüşmenizi izlemek bizleri sevindiriyor. Bu yarıyıl tatilinde Bakanlığımızca ilk kez düzenlenecek olan kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimize şimdiden kolaylık ve başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik eder, başarılarınızı devam ettireceğiniz yeni eğitim öğretim döneminde buluşana kadar mutlu bir tatil geçirmenizi temenni ederim.'

