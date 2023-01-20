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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün günü sona eriyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci tatile girecekken en çok merak edilen konu tatilin uzayıp uzamayacağı oldu. İşte veli ve öğrencilerin e çok merak ettiği o soru ve cevabı...

Galeri Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:39
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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

Okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılmıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatili 14 - 18 Kasım 2022'de yapılmıştı. Bugün öğrenciler bu eğitim yıllarının ilk karnelerini alacak ve tatile çıkacak.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim yıl takvimine göre, ara tatil 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

YENİ TATİL SİSTEMİ NEDİR
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında hayata geçirdiği uygulama ile birlikte yeni tatil sistemine geçti. Okullarda 13 hafta süren yaz tatili süresi kısaltılarak 11 haftaya düşürüldü. Öğrencilerin dönem içerisinde dinlenebilmesi için birinci ve ikinci dönem ara tatil uygulanmaya başlandı.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK
Sosyal medya ve diğer platformlarda gündeme gelen iddialar gerçeği yansıtmıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatil 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında uygulanacak ve hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül 2022’de başladı. İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri ilk ara tatilini 14-18 Kasım’da yaptı.MEB takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI
Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatili tarihlerini uzatmasına ilişkin resmi bir açıklama veya çalışma bulunmuyor.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER’DEN MESAJ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Sizler bu ülkenin asıl sahipleri, onun en kıymetli fertlerisiniz. Bizim görevimiz, güçlü yarınlarınız ve refahınızı tesis etmek, bunun için her türlü donanım ve imkana sahip olmanızı sağlayabilmektir. Eğitim sürecinizin başlangıcından sonuna dek eşit fırsatlara sahip olmanız için tüm gücümüzle çalışıyoruz.' açıklamalarında bulundu.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

Bugün alınan karnelerin öğrencilerin şahsını değil, dönem boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:
'Önemli olan, bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum. Bilime, kültüre, sanata olan ilgi ve merakınız, yüksek karaktere sahip bireyler olarak yetişmeniz, öğretmenleriniz ve ailelerinizi en az benim kadar gururlandırıyor. Her birinizin yetenekleriniz çerçevesinde hayata hazırlandığınızı görmek, kendiniz ve ülkenize değer katan bireylere dönüşmenizi izlemek bizleri sevindiriyor. Bu yarıyıl tatilinde Bakanlığımızca ilk kez düzenlenecek olan kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimize şimdiden kolaylık ve başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik eder, başarılarınızı devam ettireceğiniz yeni eğitim öğretim döneminde buluşana kadar mutlu bir tatil geçirmenizi temenni ederim.'

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı

Özer, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenleri işaret ederek 'Türkiye'nin daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olması için tüm çalışmalarınızın destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' parolasıyla çıktığımız bu yolda tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bir ülke, öğretmenleri kadar güçlüdür. Çabalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Yeni dönemde de bilimin ve kültürün ışığını çocuklarımızla paylaşabilmeniz için tatilinizin güzel geçmesini yürekten diliyorum.' açıklamasında bulundu.

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