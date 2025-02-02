Yarıyıl tatilinde termal turizme ilgi

Doğal güzellikleriyle ünlü Termal bölgesi Ilıca yarıyıl tatilinde İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi çevre illerden gelen tatilcilerin tercihi oldu. Bölgedeki termal tesislerde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.

Halkla İlişkiler Müdürü İlayda Savran, tesislerin yüzme havuzu, hamam ve sauna hizmeti verdiklerini sömestir tatilinde öğrenci ve velilerine hizmet verdiklerini ifade etti.

Tesislerde doluluk oranının yüzde yüze yaklaştığını belirten Savran, "Bilindiği gibi, Ilıca'nın termal suyu, başta böbrek taşlarından cilt hastalıklarına, sedef hastalığından kireçlenmeye kadar birçok farklı sağlık sorununda olumlu etkiler gösterdiği bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Tesislerimiz İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illerin ortak noktasında olduğu için misafirlerimiz burayı tercih ediyor. Sömestir tatilinde misafirlerimiz çocuklarıyla buraya gelip oksijeninden yararlanıp yürüyüş yaptılar" diye konuştu.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının da gerçekleşmemesinden dolayı, vatandaşların tatil tercihlerini termal otellere kaydırdığını ifade etti. Sömestir tatilini Kütahya Ilıca'da geçiren vatandaşlar ise, termal ve doğa ile tatil yapmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.