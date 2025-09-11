YARSAV eski Başkanı mahkemenin kararını "yüzde yüz" diyerek yorumladı! CHP davası esastan reddetilmişti...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ise CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi’nin iptali istemine ilişkin Ankara’daki 2 davayı reddetti. Bu noktada kayyum olarak İstanbul’a görevlendirilen eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’in durumunun ne olacağı merak ediliyor.

Gürsel Tekin “görevimizin başındayız” diyerek ‘görev düştü’ haberlerini yalanlamıştı. Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise Yeniçağ Gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a Türkiye’nin merak ettiği sorulara yanıt verdi.

“MAHKEME ANKARA’DA AÇILAN 2 DAVAYI KABUL ETMEMİŞ”

Ankara ve İstanbul’daki davaların ayrı olduğunu belirten Eminağaoğlu, “Ankara’daki davada Mahkeme İstanbul İl Başkanlığı’nda dava ehliyeti olmadığı için İl Başkanlığı’na açılan davayı reddetmiş. İl Kongresi konusunda da açılan davada CHP Genel Merkezi’ni haklı bularak açılan dava reddedilmiş. Mahkeme Ankara’da açılan 2 davayı kabul etmemiş” dedi.

“HUKUKEN YÜZDE 100’E YAKIN TEDBİR KARARI KALDIRILACAKTIR”

“İstanbul’daki mahkemenin kararı halen geçerliliğini sürdürüyor. Tedbir kaldırılmadığı sürece devam eder” diyen Eminağaoğlu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin itiraz talebini inceleyeceğini belirtti. Eminağaoğlu, oran vererek, “Ankara’daki kararlar neticesinde CHP’nin itiraz sonucu beklenecek. Ankara’daki kararlarlarla beraber yüzde 100’e yakın İstanbul'daki tedbir kararı kaldırılacaktır. Hukuk karşısında tedbir kararının kaldırılması gerekir. İtirazla bu tedbir kaldırılır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle İstanbul’da açılan bir dava Ankara’ya gönderilmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı duruşmalı gördü. Duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Mahkeme, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Olağan Kongresi’nin iptal istemini reddetti.

Bu davayla birleşen Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemini de ''aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olması'' nedeniyle ''dava şartı yokluğundan'' reddedildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.