Yaş 70 işi bitmişler ve Z kuşağı gençler

Siyasi partiler seçim sloganları için milyonlarca lira para harcıyorlar reklam ve halkla ilişkiler ajanslarına.

1998 yılı yapımı olan Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un sorunlu abi kardeş ilişkisini beyazperdeye yansıttığı filmin adı “Her şey çok güzel olacak” idi.

Berkay Gezgin henüz doğmamıştı.

Ziynet Sali 2012’de, “Her şey Güzel Olacak” şarkısını yazdığı Berkay Gezgin henüz 9 yaşındaydı.

2003 doğumlu Berkay Gezgin 2019 yerel seçim kampanyasında İstanbul sokaklarında gezen 1971 doğumlu 48 yaşındaki Ekrem İmamoğlu’na, “Her şey güzel olacak” diye seslendi.

O gün, bugün hem İmamoğlu’nun hem de CHP’nin sloganı oldu.

“Her şey Güzel Olacak”

“Her şey güzel olacak”

O günün liderleri;

Temel Karamollaoğlu 1941,

Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu 1948,

Recep Tayyip Erdoğan 1954,

Meral Akşener 1956,

Ahmet Davutoğlu 1959,

Ali Babacan 1967,

Gültekin Uysal 1976 doğumluydu…

Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 40 yaşındaydı.

AKP’yi kurmadan önce 1999’da merhum Başbakan ve milli görüş lideri Necmettin Erbakan için Erdoğan şöyle seslenmişti;

“65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 71 yaşında.

2028’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan 74, eş başkanı Devlet Bahçeli ise net 80 olacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 2028’de 57 yaşında olacak.

22 yaşındaki Berkay Gezgin’i parti meclisine alan 1974 doğumlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel 54 yaşında olacak.

Bir yanda Z kuşağı…

Bir yanda yaşı 70 işi bitmiş siyasetçiler…

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün efsane söylemi:

“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizlersiniz.

Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz.”

Ünlü Fransız politik düşünür Charles de Montesquieu İstibdadı (Despotizm) şöyle tanımlar;

“Tek bir kişinin keyfî yönetimidir. Burada yasalar bulunmaz.

Halkın değeri yoktur.

Despotizmin temel ilkesi korku, amacı ise huzurdur.”

Ve Montesquieu der ki;

“Milletin genç unsurları bozuk olmaz, o ancak yetişkin adamlar bozulduğu zaman bozulur.”

Z kuşağına diyorum ki;

Yetişkin siyasetçiler bozuldu ama sizleri bozmalarına asla izin vermeyin.

Ey Türk gençliği; Atatürk’ün izinde istikbal sizsiniz, istikbalinizi siz belirleyin.

Morukların istikbalinizi karartmalarına izin vermeyin…