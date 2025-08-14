YAŞ değil, YAS

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube tek adam rejimi her alanda çürümeye neden oluyor.

Asker ağırlıklı Yüksek Askeri Şura; YAŞ idi...

Siyasetçi ağırlıklı Yüksek Askeri Siyaset: YAS oldu...

YAŞ şöyleydi;

Başbakan ve Milli Savunma Bakanı ile TSK’da görevli 11 Orgeneral / Oramiral olmak üzere 2 Siyasetçi ve 11 Asker bulunuyordu.

YAS şöyle oldu:

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları olmak üzere 8 Siyasetçi ve 4 Askerden oluştu.

Ancak adı hala YAŞ…

Millî Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri ve Kutlu Parti, Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalım çok ayrıntılı bir açıklama yaptı.

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Kurmay Subay yetiştiren Harp Akademileri’nin, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlandığını vurguladı.

Yalım’ın eksik bıraktığı çok önemli bir yapıyı da ben ekleyeyim.

Dünyada hiçbir ülkede görülmeyen askeri yapılanma Türk ordusunda şöyle yapıldı:

Ordusu olmayan Genelkurmay Başkanlığı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.

“Askeri vesayetten kurtuluyoruz” diyen AKP iktidarı ne yaptı;

Askeri siyasi vesayet altına aldı: YAŞ idi YAS oldu…

Yalım’ın şok açıklamalarını özetliyorum:

“Diplomasız General Ahmet Kurumahmut’un Korgeneralliğe terfi ettirilmesi; Tam Kanunsuzluk ve Mutlak Butlan olup, geçerli değildir. Kurumahmut, Korgeneral rütbesi ile görev yapamaz, emir veremez, imza atamaz.

TSK Personel Kanunu’na göre; Astsubaylıktan subay olanlar en fazla Albay rütbesine yükselebilir.

Astsubay kökenli Hava Personel Albay Orhan Gürdal, TSK Personel Kanunu’na aykırı olarak 30/08/2018’de Tuğgeneralliğe, 2021’de Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Personel sınıfından general olabilmek için Harp Okulu Diploması zorunludur.

Astsubay kökenli olduğu için Gürdal’ın Harp Okulu Diploması yok.

Diplomasız General Orhan Gürdal’ın Tuğgeneralliğe ve Tümgeneralliğe terfi ettirilmesi; Tam Kanunsuzluk ve Mutlak Butlan hali olup, geçerli değildir.

Diplomasız General Gürdal, 2021’de büyük bir skandala şöyle imza attı.

MİT Kanunu’nun 13. Maddesi’ndeki, “MİT kadrolarına yapılacak atamalar Resmî Gazete’de yayımlanmaz ve gizli tutulur” hükmüne rağmen Resmî Gazete’nin 25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı nüshasında yayınlanan General Atama Listesi’nde, MİT’e atanan generallerin kimlikleri ifşa edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Kanunu’nu ihlal eden Orhan Gürdal ve diğer sorumlular hakkında soruşturma açmadı.

Diplomasız Gürdal Boğazlar Sözleşmesi’ndeki egemenlik haklarımıza sahip çıkan 104 Emekli Amirale 5 yıl süreli Orduevi giriş yasağı koydu.

Diplomasız Gürdal, 2023’de Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı.

Ocak 2025’de “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyen 5 Teğmen ve Komutanları 3 Subayın TSK’dan ihraç kararına da imza attı.

Diplomasız Koramiral Ahmet Kendir’in Koramiralliğe terfi ettirilmesi; Tam Kanunsuzluk ve Mutlak Butlan hali olup, geçerli değildir.

Yunan Sahil Güvenlik botları 20 Eylül 2024’te Bodrum Akyarlar, 23 Eylül 2024’te Datça kıyılarına gelirken; Sahil Güvenlik Komutanı diplomasız Koramiral Ahmet Kendir Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kaldı.

YAŞ’a Dışişleri Bakanı olarak katılan emekli Başçavuş Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığı döneminde, Genelkurmay’a gönderdiği raporlarda, 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan FETÖ’CÜ Albay, General ve Amiraller hakkında temiz raporu verdi.

Erdoğan da 15 Temmuz’un önde gelen ismi Semih Terzi’yi 1. sıradan generalliğe terfi ettirmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora çalışması yapan ve 2005 yılında doktor unvanı alan Hulusi Akar’ın 3 yıllık Kara Harp Okulu eğitimi var, 4 yıllık lisans eğitimi yoktur.

Ayrıca, Akar’ın Kara Harp Akademisi’ndeki eğitiminin yüksek lisans sayılabilmesi için gerekli olan 4 yıllık lisans eğitimi yoktur.”

Ümit Yalım’ın şok açıklamalarını okudunuz.

TSK için artık YAS tutarsınız.