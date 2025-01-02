Yaş farkı tepki çekmişti! Bülent Şakrak eleştirilere sessiz kalamadı

BOŞANMA SONRASI İHANET İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 8 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirdi. Çiftin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

AŞKLARI UZUN SÜRMEDİ

Şakrak'ın Esra Akpınar ile aşk yaşadığı bu nedenle boşanma kararı aldığı söylentileri uzun süre konuşulmuştu. Boşanmanın ardından Bülent Şakrak , Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu birliktelik uzun sürmedi.

YAŞ FARKI OLAY OLDU

Bir süredir yalnız olan Bülent Şakrak yeni yılın ilk gününde kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman’la aşkını ilan etti. Çiftin arasındaki yaş farkı tepkilere neden oldu.

Şakrak kendisine yapılan olumsuz eleştirilere dayanamadı. Yapılan eleştirilere “Gibi” dizisindeki skeçle yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALAMADI

Skeçte Feyyaz Yiğit’in hayat verdiği Yılmaz, İlkkan’ı canlandıran Kıvanç Kılıç’a “Sen 28 yaşında değil misin, biz seni 28 biliyoruz” diye soruyor, İlkkan “Ben de kendimi 28 yaşında sanıyordum” diyor. Bunun üzerine Yılmaz “39 yaşında mısın sen?” diye bir çıkış yapıyor. İlkkan “Öyleymiş abi” karşılığını verince de “Hiç mi anlamadın, insan bilir ne yaşadığını?” tepkisini gösteriyor.

Bülent Şakrak sevgilisini etiketleyerek bu skeci paylaştı ve “İnsan bilir ne yaşadığını ya” ifadelerini not düştü. Burcu Kirman da Şakrak’ı alıntılayarak “Ben de kendimi 25 sanıyorum” yanıtını verdi.