Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
YAŞ kararı gereği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak 'kadrosuzluk' nedeniyle emekliye sevk edilirken, Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.
Söz konusu YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.