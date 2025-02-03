Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 1 milyon 212 bin liraya el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 milyon 212 bin 722 lira suç geliri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.